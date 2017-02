Discovery Channel 02:15 bis 03:00 Dokumentation Der tödlichste Hai der Welt USA 2016 Stereo 16:9 Merken Weißspitzen-Hochseehaien eilt ein blutiger Ruf voraus: Die bis zu drei Meter großen Meeresräuber stehen im Verdacht, weltweit hunderte Schiffbrüchige zerfleischt zu haben. Doch durch die andauernde Überfischung der Meere ist diese, ursprünglich weit verbreitete, Haiart heute selbst in Gefahr. In manchen Gebieten sind die Populationen um bis zu 90 Prozent zurückgegangen. Um mehr über das geheimnisvolle Leben der Raubfische zu erfahren, startet Meeresbiologe Dr. Michael Domeier vom "Marine Conservation Science Institute" eine Expedition in die Tiefen der Ozeane. Auf den Bahamas und vor Hawaii wagen sich die Wissenschaftler mitten in die Todeszone: ins Jagdrevier des Weißspitzen-Hochseehais! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Deadliest Shark Altersempfehlung: ab 12