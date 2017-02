Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Undank ist der Welten Lohn USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf hoher See sind die Besatzungen der Krabbenfangflotte meist völlig auf sich allein gestellt. Doch wenn Not am Mann ist - und Hilfe in greifbarer Nähe - dann halten selbst die konkurrierenden Crews felsenfest zusammen! Diesmal stellt "Wild" Bill Wichrowski sein kollegiales Herz unter Beweis und hilft Nachwuchs-Skipper Josh Harris aus der Patsche. Denn der hat wichtige Ausrüstung an Land gelassen und ist nun dringend auf die Unterstützung der Cape Caution angewiesen. Aber auch ein erfahrener Captain wie Johnathan Hillstrand nimmt gerne einen heißen Tipp entgegen - vor allem, wenn es darum geht, einen lukrativen Krabben-Hotspot aufzuspüren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch Altersempfehlung: ab 12