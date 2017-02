Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Farmer Forever - Geackert wird immer Frühlingsgefühle D 2014 Stereo 16:9 Merken Wo bleiben die Frühlingsgefühle? Die Natur erwacht, doch Jungstier "Bubi" zeigt sich auf dem Bergbauernhof im Allgäu extrem starrsinnig und entwickelt nur wenig Interesse für das andere Geschlecht. Hightech-Ackerbauer Achim düngt derweil seine Rapsfelder - mithilfe eines Onboard-Computersystems. Auf dem Bio-Gemüsehof in der Ostheide wird dagegen noch mit der Hand gestreut. Bei den Harweges macht außerdem ein Spezialgetränk mit Hallo-wach-Effekt die Runde und Bauer Heiner rührt mit dem Reisigbesen ein Gebräu für seine Tomatenpflänzchen an. Damit die Nachtschattengewächse prima gedeihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Farmer Forever - Geackert wird immer