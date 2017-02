Discovery Channel 16:45 bis 17:30 Dokusoap Offroad Survivors Kletterpartie auf vier Rädern GB 2013 Stereo 16:9 Merken Die "Offroad Survivors" kämpfen sich in dieser Episode mit sogenannten "Waffleboards" durch schweres Gelände. Die Anfahrhilfen aus glasfaserverstärktem Kunststoff helfen dem Duo im Geländewagen über so manches tückische Hindernis hinweg. Darüber hinaus kommen beim Outdoortrip auf vier Rädern Ketten und eine Seilwinde zum Einsatz. Ohne schweres Gerät wären die Männer in Mexiko nämlich aufgeschmissen. Die erste Hürde im Bundesstaat Sonora ist sage und schreibe elf Meter hoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Offroad Survivors