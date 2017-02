Discovery Channel 13:40 bis 14:30 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Ein explosives Dinner USA 2011 Stereo 16:9 Merken Tödliche Waffe! Grant versucht es mit einer Bärenfalle, Tory konstruiert einen Prototypen aus Hartschaum, und Kari wählt den verrücktesten Ansatz der Forschertruppe. Sie benutzt ein Bauteil aus einer Klimaanlage. Die Aufgabenstellung ist jedoch für alle "Mythbusters" gleich: Sie sollen die sogenannte fliegende Guillotine aus dem Kung Fu-Film "Duell der Giganten" nachbauen. Natürlich achten die Wissenschaftler bei ihren Experimenten darauf, dass niemand zu Schaden kommt. Gleiches gilt für Adam und Jamie. Das Duo testet diesmal einen Mythos aus der Army und werkelt dabei mit Plastiksprengstoff. Das so genannte C4-Material (Composite Compund 4) ist angeblich so hand In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Drehbuch: Steve Christiansen, Jessica Mallett Musik: Neil Sutherland