Discovery Channel 12:30 bis 13:20 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Auf den Spuren Düsentriebs GB 2013 Stereo 16:9 Merken In dieser Episode von "Auf eigene Gefahr" dreht sich alles um exzentrische Erfindungen. Wie zum Beispiel das Raketen-Fahrrad von Colin Furze. Sein "Jet Bicycle" erreicht dank eines improvisierten Düsenantriebs Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h. Die Konstruktion ist ein reines Spaßmobil. Wesentlich nachhaltiger sind dagegen die Ideen des Produktdesigners Markus Kayser. Der Deutsche nutzt intensive Sonnenstrahlung, um Kunst herzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned

