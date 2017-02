Discovery Channel 06:20 bis 07:05 Dokumentation Ice Lake Rebels Ein neues Kapitel USA 2014 Stereo 16:9 Merken Gary Vaillancourt ist nicht nur Gastronom, sondern auch Buschpilot. Während des Winters hat der Abenteurer seine Tochter Molly auf das risikoreiche Leben in der Wildnis vorbereitet. Jetzt, sieben Monate später, überträgt er ihr die Verantwortung für seine drei Hausboote, die "Aurora Surveyor" , die "CT Barge" und die "Molly Barge" . Stephan Hervieux und seine Verlobte Allyce Rattray bereiten sich derweil im Norden Kanadas auf ihre Hochzeit vor. Die beiden werden sich in Kürze am Ufer des Great Slave Lake das Jawort geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Lake Rebels Altersempfehlung: ab 12

