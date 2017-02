Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Muiden/Weesp (1/4) NL 2017 HDTV Merken Fotograaf Marjan van der Meer was, net als veel anderen, geraakt door de trieste beelden van bootvluchtelingen in de media. Ze is daarom afgelopen jaar naar Lesbos afgereisd, omdat ze graag concreet iets wilde gaan doen. Wat ze daar zag trof haar zo, dat ze bij terugkomst in Nederland besloot om voor de Syrische kinderen in de Bijlmerbajes iets leuks te organiseren. In samenwerking met een supermarkt zamelde ze speelgoed in, zodat deze kinderen nu hun eigen speelgoed hebben waar ze mee kunnen spelen. De bank staat vandaag ook in Weesp. Mirjam heeft mooie gesprekken met verschillende bewoners. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella van der Wijst, Kefah Allush, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde