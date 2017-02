Niederlande 2 14:00 bis 14:25 Sonstiges Groen Licht NL 2017 HDTV Merken Aandacht voor elektrische tandenborstels. Per jaar gooien we er een paar miljoen weg. Niet omdat 'ie kapot is, maar omdat de accu niet meer oplaadt. Waarom zou je niet gewoon die batterij eruit kunnen halen en vervangen, in plaats van een hele nieuwe kopen? Brecht schroeft een tandenborstel open. Daarnaast vervangt de firma New Electric vervuilende diesels door superzuinige en hele stille elektrische motoren. De oprichter begon voor de grap met de motor van zijn eigen speedboot, nu vervangt hij de motoren van 80 sleepwagens uit Parijs. En ooit stappen we helemaal van diesel af, voorspelt Anne Kloppenborg van New Electric. Ook werpen we een blik op het bord van cabaretier Martijn Koning. Hij volgt het Paleo-dieet, gebaseerd op wat onze voorouders drie miljoen jaar geleden aten. En dat we minder met de auto moeten rijden om het milieu te sparen, dat weten we nou wel, maar krijg je het ook in de praktijk voor elkaar? Milouska besluit om de auto helemaal te laten staan, ook al heeft ze zelf een keurige hybride. Wat verandert er dan in je leven? Tot slot: het is bijna Warme Truiendag. Wat is nou echt warm én groen? Een wollen trui of een lekkere synthetische onesie? In Google-Kalender eintragen Moderation: Brecht Van Hulten, Milouska Meulens, Elena Lindeman Originaltitel: Groen Licht