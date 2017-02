RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie The Blacklist Der Lindquist-Konzern (Nr. 105) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 5: Ein Erfinder wird tot in seiner Garage gefunden und die Task Force beginnt ihre Jagd auf die Täter: Hinter dem Mord steckt die Gruppe "The Lindquist Concern." Red nimmt Kirks Arzt in seine Gewalt und erfährt von ihm, dass sich Kirk bald in Genf aufhalten werde. Dort will ihm Red eine Fall stellen - gerät dabei jedoch selbst in Lebensgefahr. Derweil taucht ein DNA-Test auf, der Aufschluss darüber gibt, ob Kirk tatsächlich Liz' Vater ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) Originaltitel: The Blacklist Regie: Kurt Kuenne Drehbuch: Dawn DeNoon Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16