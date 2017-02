RTL Crime 17:05 bis 17:55 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Donald Neilson GB 2012 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 1: Wie kann man Menschen verstehen, die so grausame Morde begangen haben, dass sie in die Geschichtsbücher eingegangen sind? Die Doku-Serie "Born to Kill?" befasst sich mit dieser Frage, indem das unmittelbare Umfeld der Täter befragt wird: Die Detektive, die die Mörder jagten, Freunde aus der Kindheit, die die Mörder als "Unschuldige" kannten und Familienmitglieder. Kommentiert werden die Aussagen von renommierten Experten der Kriminalpsychologie. Schließlich soll die Grundfrage der Serie nicht unbeantwortet bleiben: Haben die Lebensumstände die Mörder zu ihren Taten geführt oder waren diese zum Töten geboren: Born to Kill? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16