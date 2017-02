RTL Crime 14:00 bis 14:40 Krimiserie CSI: NY Unter Strom USA, CDN 2005 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 11: Der junge Randy Hontz wird tot auf den U-Bahngleisen gefunden. Er hat einen Stromschlag erlitten, war aber bereits tot, als man ihn auf die Gleise gelegt hat. Wie sich herausstellt, gehörte er zu einer Gruppe von Fassadenkletterern und hatte seine illegalen Aktivitäten auf Video festgehalten. Als man die Bänder findet und darauf auch intime Aufnahmen eines Mädchens namens Julie G. entdeckt, führt die Spur in einen noblen Villenvorort zu dem Witwer Bob Galanis und seinen Kindern Will und Julie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Detective Mack "Mac" Taylor) Melina Kanakaredes (Detective Stella Bonasera) Eddie Cahill (Detective Don Flack) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Carmine Giovinazzo (Detective Danny Messer) Vanessa Ferlito (Detective Aiden Burn) Kelly Hu (Detective Kaile Maka) Originaltitel: CSI: NY Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue Kamera: Chris Manley Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16