RTL Crime 07:25 bis 08:15 Krimiserie Cagney & Lacey Single bleibt Single USA 1988 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 13: Aus einem Armenhaus gelangen Notrufe zur Polizei, die sich stets als Fehlalarm erweisen. Mary Beth und Christine finden schnell heraus, dass der kleine Henry, der mit seiner Mutter und dem älteren Bruder Bobby unter menschenunwürdigen Verhältnissen lebt, der Übeltäter ist. Cagney erklärt den Fall als abgeschlossen, aber Lacey geht das Schicksal der Kinder so nahe, dass sie etwas für die beiden tun möchte. David Keeler möchte nicht mehr länger nur "zu Besuch" in Cagneys Leben sein. Er will ihr in letzter Zeit immer innigeres Verhältnis legalisieren und macht Chris einen Heiratsantrag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Merry Clayton (Verna Dee Jordan) Jo Corday (Josie) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Janet Davidson Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, P.K. Knelman Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

