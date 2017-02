RTL Crime 05:45 bis 06:35 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Dennis Rader GB 2012 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 6: Nicht selten tarnen sich Serienkiller mit einer biederen Fassade. So auch der Angestellte und Vorsitzende einer lutheranischen Kirchengemeinde Dennis Rader. Er schlug erstmals 1974 zu, als er Joseph und Julie Otero sowie ihre zwei Kinder zur Befriedigung sexueller Fantasien auf bestialische Art und Weise umbrachte. Bis 1977 fielen ihm drei weitere Personen zum Opfer. In brieflicher Form brüstete sich Rader anonym gegenüber den Medien und der Polizei seiner grauenhaften Verbrechen. Er verlieh sich selbst, auf das Tatmuster des Fesselns, Folterns und Tötens anspielend, den Namen "BTK-Killer". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16

