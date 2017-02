Heimatkanal 03:45 bis 04:30 Arztserie Der Bergdoktor Alles oder nichts D, A 2010 Stereo 16:9 Merken Lisbeth Gruber hat Geburtstag. Aber auch an ihrem Ehrentag herrscht dicke Luft auf dem Hof. Lilli ist immer noch sauer auf Sarah, die Tochter von Hans? Freundin Klara Hoffmann, die ihr den Freund ausgespannt hat. Und die Ankündigung, dass Martin mit Andrea Junginger zusammenziehen und den Hof verlassen will, sorgt auch nicht gerade für Ruhe und Frieden. In diese angespannte Situation platzt ein Notruf. Stefan Wedekind und seine Frau Melanie sind zusammen mit ihrem Sohn Philipp in den Bergen von einem Unwetter überrascht worden. Als Hans und Martin die Familie erreichen, geschieht etwas Schreckliches: Melanie wird von einem Blitz getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Siegfried Rauch (Roman Melchinger) Patrick Bach (Stefan Wedekind) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Christina Graefe Kamera: Voxi Bärenklau Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein

