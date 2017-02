Heimatkanal 23:15 bis 00:00 Familiensaga Forsthaus Falkenau Falsches Spiel D 2006 Stereo Merken An der Fachhochschule Weihenstephan schwitzt Martin Rombachs Diplomand Christoph Bichler an seiner Abschlussarbeit. Da entdeckt er, dass die Grundlage der Diplomarbeit, seine Bohrspäne, verschimmelt sind. Christoph ist entsetzt: In 24 Stunden ist definitiver Abgabetermin... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Anja Schüte (Sophie Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus) Julia Grimpe (Anna) Nikolai Bury (Peter) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Wolfgang Mayer Musik: Martin Böttcher