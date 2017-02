Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Die Geisterbraut D 1988 Stereo Merken Der verwitwete Bauer Pfisterer sucht händeringend eine Haushälterin. Sohn Hansl wittert seine Chance: Er will Vroni vom verfeindeten Ramsauer-Bauern zunächst als Haushälterin einführen, um sie später als seine Braut zu präsentieren. Doch plötzlich taucht Spatzl Hintermeier auf, ebenfalls erpicht darauf, Haushälterin am Hof zu werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Seyfried (Hans Pfisterer, Großbauer) Rudi Decker (Hansl, dessen Sohn) Kathi Prechtl (Barbara, Großmutter) Peter Steiner (Sixtus, Oberknecht) Joseph Gneissl (Simmerl, Roßknecht) Gerda Steiner (Vroni Vordermeier) Sandra White (Spatz Hintermeier) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Hannes Bauer Kamera: Werner Sailer Altersempfehlung: ab 6