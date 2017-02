Heimatkanal 16:20 bis 17:50 Drama Die Holzbaronin D, A 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1953 in Gernsbach im Schwarzwald: Elly Brauer soll gerade zur Vorstandsvorsitzenden des Holzunternehmens Seitz AG ernannt werden, als Kommissar Fröbe sie überraschend festnehmen lässt. Hans, Ellys Sohn, bezichtigt seine Mutter, ihren Ehemann Alfred erschossen zu haben. Laut anderen Quellen war dieser im Laufe des Zweiten Weltkriegs in Folge eines Bombenangriffs verstorben. Rückblickend erzählt Elly auf dem Polizeipräsidium Stück für Stück die ganze Familiengeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Elly Brauer (1938-1953)) Henriette Confurius (Elly Seitz/Brauer (1918-1930)) Andy Gätjen (Ernst Seitz) Catherine Flemming (Hetty Seitz (1938-1944)) Felix Vörtler (Heinrich Seitz) Simon Schwarz (Kommissar Fröbe) Dirk Borchardt (Alfred Brauer) Originaltitel: Die Holzbaronin Regie: Marcus O. Rosenmüller Drehbuch: Annette Hess Kamera: Jan Fehse Musik: Martin Stock Altersempfehlung: ab 12