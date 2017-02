Heimatkanal 14:40 bis 16:20 Musikfilm Traumrevue A 1959 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Lieschen Müller will unter dem Namen eines Revue-Stars ihre Karriere forcieren. Der Schwindel fliegt natürlich auf, was ihrem Aufstieg aber keinen Abbruch tut. Im Gegenteil. Die erfolgsverwöhnte Wiener Eisrevue steckt in der Krise und braucht dringend einen Kassenerfolg. Andernfalls drehen die Gläubiger den Geldhahn zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Waltraut Haas (Lieschen Müller) Teddy Reno (Tonio Pozzi) Susi Nicoletti (Frau Schmitt) Michael Cramer (Walter Reiser) Ursula Herking (Anna Reiser) Ingrid Wendl (Ingrid Wendl) Eva Pawlik (Ilona Karoly) Originaltitel: Dream Revue Regie: Eduard von Borsody Drehbuch: Eduard von Borsody, Kurt E. Walter Kamera: Hans Heinz Theyer Musik: Robert Stolz, Heinz Neubrand Altersempfehlung: ab 6