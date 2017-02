Junior 14:00 bis 14:25 Trickserie Vorsicht Goldfisch! Ein gefährlicher Schulausflug CDN 2006 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Beanies Klasse plant einen Ausflug nach Seaworld. Um seinem Goldfisch zu zeigen, wie ein normaler Fisch sich zu benehmen hat, nimmt Beanie ihn im Rucksack mit. Als es Admiral Bubbles gelingt, zu entkommen, ist das Chaos perfekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Goldfish is Evil! Regie: Steve Majaury