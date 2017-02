Junior 08:00 bis 08:15 Trickserie Die Biene Maja Folge: 17 Ferdinand D, F 2012 Stereo 16:9 Merken Maja und Willi schaukeln in einem Apfelbaum auf einem Apfel hin und her. Bei all der Schaukelei fällt ein Apfel vom Baum - und mit ihm der kleine Apfelwurm Ferdinand. So verliert der Apfelwurm sein Zuhause. Maja und Willi wollen für Ferdinand ein neues Haus finden, aber Ferdinand hat hohe Ansprüche. Nichts kann den gefräßigen Wurm zufrieden stellen. Bis Maja merkt, dass Ferdinand gar kein neues Zuhause braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 399 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 159 Min.