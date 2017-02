Junior 06:25 bis 06:50 Trickserie Heidi Ein Brief von Tante Dete J, D 1972-1975 Stereo Merken Peter und Heidi erleben einen Tag voller gefährlicher Abenteuer: Heidis kleiner Vogel Piep droht von einem Tier verschlungen zu werden, und die beiden Kinder geraten in dichtem Nebel in Gefahr. Schließlich erhält auch noch der Großvater einen unerfreulichen Brief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Kristin Fiedler (Heidi) Thomas Ohrne (Peter) Tilly Lauenstein (Frl. Rottenmeier) Erik Jelde (Almöhi) Originaltitel: Heidi Regie: Isao Takahata Drehbuch: Johanna Spyri Kamera: Kei Kuroki Musik: Christian Bruhn

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 310 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 70 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 70 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 70 Min.