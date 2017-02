Tele 5 00:03 bis 01:52 Horrorfilm Dead Snow - Red vs. Dead N, ISL, USA, GB 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein junger Mann stolpert in Nordnorwegen über die Goldkasse der einst dort stationierten Wehrmachtssoldaten und verursacht damit unfreiwillig einen Aufstand der Untoten. Als er schon glaubt, den Monstern entkommen zu sein, tauchen diese am Rande der Zivilisation auf. Dabei scheint ihnen nicht so sehr der Goldschatz wichtig zu sein, sondern die Erfüllung eines alten Auftrages. Der junge Mann, von der letzten Begegnung mit den Zombies körperlich gezeichnet, flieht auf das Gelände eines Kriegsmuseums - und gerät vom Regen in die Traufe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vegar Hoel (Martin) Martin Starr (Daniel) Jocelyn DeBoer (Monica) Ingrid Haas (Blake) Stig Frode Henriksen (Glenn Kenneth) Hallvard Holmen (Gunga) Ørjan Gamst (Herzog) Originaltitel: Død Snø 2 Regie: Tommy Wirkola Drehbuch: Tommy Wirkola, Vegar Hoel, Stig Frode Henriksen Kamera: Matthew Weston Musik: Christian Wibe Altersempfehlung: ab 18