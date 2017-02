Classica 04:10 bis 06:00 Musik Mariss Jansons dirigiert Richard Strauss Also sprach Zarathustra op. 30 / Metamorphosen / "Rosenkavalier"-Suite NL 2012 Stereo 16:9 Merken Richard Strauss (1864-1949): Also sprach Zarathustra op. 30 - Metamorphosen - "Rosenkavalier"-Suite op. 59. Royal Concertgebouw Orchestra, Leitung: Mariss Jansons. Aufgenommen im Concertgebouw Amsterdam. Das Koninklijk Concertgebouworkest, 1888 gegründet, ist eines der führenden Orchester der Welt. Spielstätte und Namensgeber ist das Amsterdamer "Concertgebouw", das 1888 eröffnet wurde und zu den besten Konzertsälen der internationalen Musikszene zählt. Zum 100jährigen Jubiläum verlieh Königin Beatrix dem Orchester den Titel "Königlich". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jansons Conducts Strauss I Musik: Richard Strauss

