Classica 03:15 bis 04:10 Dokumentation Portrait Mariss Jansons - Musik ist die Sprache von Herz und Seele A 2011 Stereo 16:9 Merken Der lettische Dirigent Mariss Jansons, geboren 1943 in Riga, studierte Musik in Leningrad, setzte seine Ausbildung bei Hans Swarowsky und Herbert von Karajan fort und wurde 1971 Preisträger beim Berliner Karajan-Wettbewerb. Von 1979 bis 2000 leitete er als Chefdirigent das Philharmonische Orchester Oslo, 1997/98 wurde er Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra. Als Nachfolger Lorin Maazels übernahm er 2003 die Leitung des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in München. Im Herbst 2004 wurde er außerdem Chefdirigent des Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Portrait Mariss Jansons - Musik ist die Sprache von Herz und Seele Regie: Robert Neumüller

