Classica 22:50 bis 23:35 Musik Beethoven, Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale" D 2001 Stereo 16:9 Claudio Abbado, Berliner Philharmoniker; aufgenommen in der Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rom. Der symphonische Beethoven-Zyklus bildet einen Höhepunkt in der 12jährigen Tätigkeit Abbados als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. "Abbado und das Orchester legen die unerhörte emanzipatorische Kraft dieser Musik offen - ihre Energie und radikale Universalisierung der Stimmen, die Schärfe rhythmischer Figuren, die bis dahin nie gehörte Dynamisierung der Musik. Genauso ihre Kantabilität und Schönheit" (Süddeutsche Zeitung). Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale" Musik: Ludwig van Beethoven