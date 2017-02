Classica 20:15 bis 22:50 Ballett Gluck, Alceste D 2014 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Real de Madrid: "Alceste" von Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Musikalische Leitung: Ivor Bolton - Inszenierung: Krzysztof Warlikowski. Mit Angela Denoke (Alceste), Paul Groves (Admète), Willard White (Grand prêtre d'Apollon/Thanathos, un dieu des enfers), Magnus Staveland (Évandre), Thomas Oliemans (Hercule), Isaac Galán (Apollon). Die Oper handelt von Alceste, die ihr eigenes Leben opfert, um das ihres Ehemanns Admète zu retten. Diese Tat bewegt die Götter, beide zu verschonen. In den Themen der Antike suchte Gluck Einfachheit, Wahrheit und Natürlichkeit. Krzysztof Warlikowski überträgt die Geschichte in die heutige Zei In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Angela Denoke (Alceste) Paul Groves (Admète) Willard White (Grand prêtre d'Apollon/Thanathos, un dieu des enfers) Magnus Staveland (Évandre) Thomas Oliemans (Hercule) Isaac Galán (Apollon) Gäste: Gäste: Angela Denoke Originaltitel: Gluck, Alceste Drehbuch: Angela Denoke, Paul Groves, Willard White, Magnus Staveland, Thomas Oliemans, Isaac Galán, Fernando Musik: Christoph Willibald Gluck