1972 begann die Dunedin-Universität eine Langzeit-Studie zum Thema "Gene versus Umwelt" und dokumentiert seitdem das Leben eines jeden Kindes, das in diesem Jahr in der Stadt geboren wurde. Seit über 40 Jahren halten die Forscher jeden Moment dieser Menschen fest: Ihre Krankengeschichte, ihr Temperament, ihre Gene, ihr Privatleben, ihre Erfolge und Niederlagen - alles.