Motorvision.TV 20:00 bis 20:55 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Pure Michigan 400, Michigan International Speedway Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken 400 Meilen gleich 200 Runden sind auf dem sehr schnellen D-Ovalkurs in Brooklyn, Michigan mit einem moderaten Kurven-Banking von 18 Grad bei diesem Rennen zu fahren. Vorjahressieger Kurt Busch gewann das Juni-Rennen von einem miesen Startplatz 24 aus, während Matt Kenseth im Herbst seinen dritten Sieg in Michigan von der Pole-Position aus einfuhr. Greg Biffle führt die Siegstatistik in Michigan mit vier Zählern an. Den Qualifikations-Rekord hält unangefochten Jeff Gordon mit über 332 km/h. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series