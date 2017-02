Motorvision.TV 07:50 bis 08:45 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Charlotte Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken North Carolina Education Lottery 200, Charlotte Motor Speedway Der NASCAR-Rennzirkus macht dieses Mal Halt auf dem Charlotte Motor Speedway. Ausgetragen wird dort neben dem NASCAR Sprint All-Star Race auch das North Carolina Education Lottery 200 in der Camping World Truck Series. Beim sechsten Saisonrennen 2016 müssen die Pickup-Fahrer insgesamt 201 Meilen über 134 Runden zurücklegen. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Charlotte Highlight

