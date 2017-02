Sky 1 19:50 bis 20:15 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine kniffligste Entscheidung USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. und Elliot versuchen, mit dem Aufflammen ihrer alten Leidenschaft im Krankenhausalltag umzugehen. Elliot beschließt, es noch einmal mit Sean zu versuchen. Als Sean J.D. direkt die Frage stellt, ob zwischen ihm und Elliot etwas vorgefallen wäre, steht J.D. vor einer schwierigen Entscheidung. Unterdessen liegen sich Dr. Cox und Dr. Miller wegen eines Patientenwunsches in den Haaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Mike Schwartz Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12