Sky 1 18:35 bis 19:00 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Schmetterling USA 2004 Stereo 16:9 HDTV J.D. erlebt einen fürchterlichen Tag, denn egal was in der Klinik passiert, es nimmt alles ein böses Ende. Da fliegt ihm plötzlich ein harmloser Schmetterling auf dem Flur entgegen. Schnell findet er sich in Gedanken versunken wieder und malt sich aus, wie der Tag hätte besser verlaufen können. Dabei wird ihm klar, dass man dem Schicksal einfach nicht entkommen kann. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Henry Chan Drehbuch: Justin Spitzer Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12