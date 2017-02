Sky 1 12:25 bis 12:50 Comedyserie Parks and Recreation Ann will ein Baby USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einigen nicht gerade erfolgreichen Beziehungen trifft Ann (Rashida Jones) eine dramatische Entscheidung. Ben (Adam Scott) bittet Chris (Rob Lowe), Tom (Aziz Ansari) und Ron (Nick Offerman), ihm bei der Auswahl des Caterings für die Hochzeit zu helfen. April hat derweil mit einer von Leslies (Amy Poehler) üblichen Aufgaben zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Nate DiMeo Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6

