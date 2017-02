Sky 1 10:30 bis 11:15 Comedyserie Desperate Housewives Die Handtasche einer Frau USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Carlos und Gabrielle treffen sich mit ihrer leiblichen Tochter Grace und deren Eltern. Die Mutter ist überhaupt nicht begeistert von Gabrielle, die Grace gleich teure Geschenke machen will. Bree und Renee konkurrieren um Keith und beide finden Wege, ihre Konkurrentin vor Keith zu demütigen. Paul hat sein eigenes Haus zurückgekauft und Beth weiß nicht, was sie davon halten soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Longoria (Gabrielle) Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Vanessa Williams (Renee Perry) Brian Austin Green (Keith Watson) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Doug Savant (Tom Scavo) Mark Moses (Paul Young) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry, Jason Ganzel Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12