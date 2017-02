RTS Un 00:10 bis 00:55 Sonstiges The Strain Transformation USA 2015 Merken Kelly cherche Nora et Zack. Pendant ce temps, Eph peaufine son plan. Son but : fabriquer et distribuer le plus largement possible l'arme biochimique capable de décimer les créatures, avec l'aide de la Garde nationale. De son côté, Gus trouve un allié inattendu en la personne d'Angel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Ephraim Goodweather) David Bradley (Abraham Setrakian) Mía Maestro (Nora Martinez) Kevin Durand (Vasiliy Fet) Alejandro Ampudia (Waiter) Sonya Anand (Mrs. Gupta) Drew Carrymore (Background) Originaltitel: The Strain Regie: Howard Deutch Drehbuch: Guillermo del Toro, Chuck Hogan Musik: Ramin Djawadi