Sonstiges C'est ma question! Emission 102 CH Rendez-vous dès la rentrée avec C?est ma question, un jeu de culture générale qui reflétera la diversité et les passions des Romands. Sierrois, Delémontain ou Fribourgeois, fromager, physicien ou chauffeur de bus: c?est le public, représenté sur le plateau par un mur d?images, qui interrogera les deux candidats en lice. Face à une multitude de portraits, qui choisir - C?est ma question est ainsi le seul jeu télévisé où l?animateur ne pose aucune question et ne donne aucune réponse? une mission délicate confiée à Jonas Schneiter qui relèvera le défi chaque jour, du lundi au vendredi, à 18h20 sur RTS Un. La RTS a sillonné, ces derniers mois, avec ses caméras les quatre coins de Suisse romande à la rencontre du public. L?objectif - Recueillir les questions du nouveau jeu télévisé qui fera son apparition à l?antenne dès le 5 septembre sur RTS Un. Ce sont en effet les Romands, au hasard des rencontres, qui questionneront les candidats sur le plateau. Chacun peut poser une question en relation avec son métier, sa région ou ses centres d?intérêt. Le résultat - Une multitude de portraits d?inconnus encerclent les candidats. Face à ces visages souriants ou sérieux, inspirants ou inquiétants, ils devront faire preuve d?intuition pour sélectionner une question et d?une bonne culture générale pour y répondre. Le jeu oppose deux candidats et se déroule en deux manches. Il faut dans un premier temps choisir un portrait parmi les quatre proposés: une fois l?identité révélée, quel montant miser - L?affaire se corse pour le candidat lorsque son adversaire choisit à sa place? Les scores se cumulent, le plus élevé permettant de se qualifier pour la finale, où l?on peut doubler ou diviser par deux son gain. Connaissances, intuition, suspense sont au programme de cette émission de 25 minutes présentée par Jonas Schneiter, qui prend pour la première fois les rênes d?un jeu télévisé. Une application sera à disposition des téléspectateurs pour proposer leurs questions et s?entraîner, avant la possibilité de jouer en ligne. Originaltitel: C'est ma question!