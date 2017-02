RTS Un 15:00 bis 16:40 Sonstiges Joséphine, ange gardien Sur les traces de Yen F, B, CH 2008 Stereo Untertitel Merken "Enfin les vacances" se dit Joséphine en débarquant en Asie ! Et non ! Elle a bien une mission : aider Emilie et Victor, un jeune couple d'une trentaine d'années, venu adopter une petite fille. Malheureusement, lorsqu'ils se présentent à l'agence d'adoption, on leur annonce que leur dossier s'est égaré. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Josephine) Cathy Min Jung (Emilie) Alexis Desseaux (Victor) Rajanakorn Yuanar (Manh Tien) Eric Poulain (Peter) Thamapat Seengamrat (Le directeur) Kornon Dechvisak (La sous-directrice) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Patrick Malakian Drehbuch: Hélène Woillot, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Pierre-André Athane, Didier Vasseur, Roland Romanelli