RTS Un 09:30 bis 10:10 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Folge: 69 Der Preis des Muts USA 2013 Merken Danny doit négocier avec un informateur qui retient Erin en otage en pleine cour. Lorsque Jamie est suspendu pour avoir désobéi aux ordres de son supérieur, Frank doit choisir la punition appropriée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Peter Werner Drehbuch: Siobhan Byrne O'Connor Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow

