Sky Cinema Hits 11:00 bis 12:40 Komödie (500) Days of Summer USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Seit die zauberhafte Summer (Zooey Deschanel) in der Grußkartenfirma von Tom (Joseph Gordon-Levitt) aufgetaucht ist, schreibt der Mittzwanziger die romantischsten Texte von allen. Schwer verliebt kommt er seiner Traumfrau langsam näher. Die hält jedoch wenig von gewöhnlichen Beziehungen. Irgendwie funkt es zwischen den beiden trotzdem und 500 verrückte Tage warten auf Tom. Bis ihn die Realität einholt. - Charmantes Gefühlszapping: Marc Webbs virtuos verspieltes Tagebuch mit zwei umwerfenden Jungstars. Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gordon-Levitt (Tom Hansen) Zooey Deschanel (Summer Finn) Geoffrey Arend (McKenzie) Chloë Moretz (Rachel Hansen) Matthew Gray Gubler (Paul) Clark Gregg (Vance) Patricia Belcher (Millie) Originaltitel: (500) Days of Summer Regie: Marc Webb Drehbuch: Scott Neustadter, Michael H. Weber Kamera: Eric Steelberg Musik: Mychael Danna, Rob Simonsen