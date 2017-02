Sky Sport HD (1) 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal FC Bayern München - FC Augsburg, 2. Hauptrunde, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Merken Alle Jahre wieder. Der FC Augsburg trifft im Pokal auf einen alten Bekannten: Rekordpokalsieger Bayern München. Und dann auch noch im Doppelpack. Mittwoch im Pokal in München, Samstag in der Bundesliga in Augsburg. "Es hätte sicher einfachere Lose gegeben, aber wir freuen uns nun auf zwei Duelle innerhalb von wenigen Tagen gegen die Spitzenmannschaft Deutschlands", sagte FCA-Trainer Dirk Schuster nach der Auslosung. Für Bayerns Mats Hummels ist die Marschroute für die nächste Runde klar: "Wir müssen nicht drumherum reden, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und müssen." Im Achtelfinale 2012 und 2013 gewann der Titelverteidiger jeweils mit 2:0 bei den Schwaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie