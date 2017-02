AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Folge: 84 Hingabe GB 2011 16:9 Merken Der inhaftierte Islamistenführer Zubier Al-Saad beauftragt zwei soeben entlassene Gesinnungsgenossen mit einem Selbstmordanschlag in London. Einer der designierten Attentäter ist Ashur Mohali - ein Informant von Section D, der die Horrormeldung sofort an den Geheimdienst weiterleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfayden (Tom Quinn) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) David Oyelowo (Danny Hunter) Rupert Penry Jones (Adam Carter) Peter Firth (Harry Pearce) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Jenny Agutter (Tessa Phillips) Originaltitel: Spooks Regie: Julian Holmes Drehbuch: Sean Cook Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16