AXN 12:35 bis 13:25 Actionserie Sea Patrol Affentheater AUS 2009 16:9 Merken Der Tod von E.T. hat die Mannschaft der Hammersley zutiefst getroffen und sein Nachfolger Leo Kosov-Meyer, genannt 2Dads, stößt dort durch seine selbstherrliche und ruppige Art insbesonders bei Nikki auf Ablehnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Hal McElroy, Di McElroy, Felicity Packard Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

