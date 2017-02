Spiegel Geschichte 03:35 bis 05:05 Dokumentation Die Queen der Herzen GB 2016 Stereo 16:9 Merken Dieses Porträt zeigt Queen Elizabeth II. aus ungewöhnlicher Nähe - in Ausübung ihres Amtes und in seltenen privaten Momenten. Die Queen hat länger regiert als jeder andere britische Monarch. Jetzt hat sie einen persönlichen Meilenstein gesetzt. Anlässlich ihres 90. Geburtstags gewährt die königliche Familie exklusive Eindrücke von der bekanntesten Frau der Welt. Jeder hat sein eigenes Bild von der Queen, doch niemand kennt die Queen so gut wie ihre engsten Vertrauten. Viele Angehörige und direkte Untergebene kommen zu Wort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 12

