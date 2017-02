Spiegel Geschichte 00:30 bis 01:15 Dokumentation Die Wikinger Der Weg nach Osten GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Die Wikinger durchquerten als Krieger und Händler mit ihren Schiffen die Gebiete des heutigen Russlands, Polens und der Ukraine und gelangten so bis nach Konstantinopel. Sie plünderten die Stadt am Bosporus nicht nur, sondern gewannen sie auch als wichtigen Handels- und Bündnispartner. Auf ihren Beutezügen durch Osteuropa hatten die Wikinger es vor allem auf Pelze und einheimische Slawen abgesehen, die dann auf den Märkten des Orients gegen Silber verkauft wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vikings