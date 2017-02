Spiegel Geschichte 21:00 bis 21:45 Dokumentation Im Rausch der Macht Macht und Geld D 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Geld regiert die Welt, heißt es schon im 17. Jahrhundert in einem deutschen Wörterbuch. Hat sich daran bis heute etwas geändert, oder gilt das in Demokratien genau so wie damals in der Feudalherrschaft? Wie groß ist der Einfluss der Banken, der Finanzjongleure, wohin fließen die globalen Geldströme? Wohin treibt die Gier den Menschen? Wieso ufern Boni-Zahlungen bis ins Fantastische aus? Warum wirkt der Finanzcrash von 2008 bis heute so zerstörerisch nach? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Rausch der Macht Altersempfehlung: ab 12