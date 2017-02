Spiegel Geschichte 16:35 bis 17:30 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Sid Vicious CDN 2006 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Am 1. Februar 1979 wird der Punker Sid Vicious von der legendären Band "Sex Pistols" auf Kaution aus einem New Yorker Gefängnis entlassen. Er ist angeklagt, seine Freundin Nancy Spungen erstochen zu haben. Sid Vicious ist heroinabhängig und war während der Haft auf kaltem Entzug. Niemand ahnt, dass er nach seiner Entlassung nur noch kurze Zeit leben wird. Diese Folge der Dokumentarserie schildert die letzten 24 Stunden seines Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24