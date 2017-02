Spiegel Geschichte 14:50 bis 15:45 Dokumentation Der Falklandkrieg - die Schlacht um Goose Green GB 2010 Stereo 16:9 Merken Es war die vielleicht wichtigste Schlacht des Falklandkrieges: der Kampf um das Dorf Goose Green. Vom 28. bis 29. Mai 1982 tobte hier ein entscheidendes Gefecht zwischen argentinischen Truppen und zahlenmäßig unterlegenen britischen Fallschirmjägern. Am Ende hatten die Briten den Ort zurückerobert. Rund 70 Soldaten waren gefallen, etwa 1.000 Argentinier gingen in Gefangenschaft. Für diese Dokumentation kehrten drei britische Veteranen auf das Schlachtfeld von einst zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 12