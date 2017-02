Spiegel Geschichte 12:30 bis 13:20 Dokumentation Auf den Spuren der Wikinger GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der Historiker und Archäologe Neil Oliver unternimmt eine abenteuerliche Spurensuche in die Vergangenheit der Wikinger. Die Reise beginnt an der norwegischen Küste, von der aus die kriegerischen Seefahrer im 8. Jahrhundert aufbrachen, um die Welt zu erkunden - und zu erobern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Neil Oliver (Himself - Presenter) Originaltitel: Vikings Musik: Ty Unwin

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 284 Min. Alpine Ski-WM

Ski

ZDF 11:45 bis 13:30

Seit 58 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:30

Seit 58 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 48 Min.