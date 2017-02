Spiegel Geschichte 10:30 bis 11:30 Dokumentation London Calling Es steht Dir gut D 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Nirgendwo ist man auf Image so bedacht wie im britischen Pop: Von den Pilzköpfen der Beatles bis zu den Irokesen der Punks, den grauen Shirts von Joy Division bis hin zu den Federn von Adam Ant. Die Mode des britischen Pop gelangt von Zigeunerromantik bei den Dexys Midnight Runners über Rastafari-Chic von Culture Club zu den scharfen Linien des Mod. Künstler und Fotografen schnüren mit den Musikern ein Gesamtpaket, das in seiner Authentizität oft den Erfolg bestimmt. Experten und Zeitzeugen erzählen, wie der britische Pop zuerst die Augen und dann die Ohren und Herzen der Welt eroberte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: London Calling Regie: Hannes Rossacher, Simon Witter