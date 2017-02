Spiegel Geschichte 04:30 bis 05:20 Dokumentation V2 - Hitlers Wunderwaffe D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die zweiteilige Dokumentation erzählt die explosive Geschichte der revolutionären Technologie, die letztendlich Menschen zum Mond bringen sollte. "V2 - Hitlers Wunderwaffe" verknüpft die Geschichten dreier Protagonisten in Deutschland, England und den USA. In Deutschland begleiten wir Wernher von Braun, einen Raketenwissenschaftler, dessen Träume vom Weltall zur Entwicklung der tödlichen V2-Rakete führten. Zur gleichen Zeit kämpft MI6-Wissenschaftsanalytiker Reginald Victor Jones in London gegen die Zeit. Er muss herausfinden, wie die bedrohlichen Raketen bekämpft werden können... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: V2 - Hitlers Wunderwaffe